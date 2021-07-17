Двоє українських військових на Донбасі отримали поранення

17 липня 2021 , 18:07
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Джерело:

ООС

Російські окупанти продовжують ігнорувати режим тиші на Донбасі. Відтак 17 липня вони поранили двох українських захисників.

Воїнів госпіталізували. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

Раніше Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

На ворожі обстріли бойовиків українські військові були змушені відповідати.

Порушення бойовиків

Російські найманці 7 разів зривали тишу:

  • Біля Чермалика противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.
  • У районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120 та 8 калібрів.
  • Біля Широкиного та Павлополя російські найманці теж гатили з мінометів. 
  • Неподалік населеного пункту Старогнатівка російські найманці застосували артилерію.
  • У районі селища Піски ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
  • На Півночі Луганщини помітили ворожий безпілотник.

Що відбувається на передовій: останні новини

  • 13 липня окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ 13 разів. На жаль, один військовий загинув. Окрім цього, 5 воїнів отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.
  • 14 липня бойовики зривали тишу аж 13 разів. Двоє наших воїнів були поранені. Вони наразі у лікарні, стан одного – задовільний, іншого – середньої тяжкості.
  • 15 липня знову було 8 порушень. Троє наших військових отримали поранення, ще 2 – бойове травмування. Їх госпіталізували.
Автор: Ольга Музика