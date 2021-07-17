Двоє українських військових на Донбасі отримали поранення
17 липня 2021 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:ООС
Російські окупанти продовжують ігнорувати режим тиші на Донбасі. Відтак 17 липня вони поранили двох українських захисників.
Воїнів госпіталізували. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.
Раніше Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
На ворожі обстріли бойовиків українські військові були змушені відповідати.
Порушення бойовиків
Російські найманці 7 разів зривали тишу:
- Біля Чермалика противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.
- У районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120 та 8 калібрів.
- Біля Широкиного та Павлополя російські найманці теж гатили з мінометів.
- Неподалік населеного пункту Старогнатівка російські найманці застосували артилерію.
- У районі селища Піски ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
- На Півночі Луганщини помітили ворожий безпілотник.
Що відбувається на передовій: останні новини
- 13 липня окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ 13 разів. На жаль, один військовий загинув. Окрім цього, 5 воїнів отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.
- 14 липня бойовики зривали тишу аж 13 разів. Двоє наших воїнів були поранені. Вони наразі у лікарні, стан одного – задовільний, іншого – середньої тяжкості.
- 15 липня знову було 8 порушень. Троє наших військових отримали поранення, ще 2 – бойове травмування. Їх госпіталізували.