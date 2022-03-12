Двоє українців прямували до Молдови з "фільчиними грамотами" з "військкомату"

Двоє українців намагалися втекти з України до Молдови. Аби їх випустили з країни, чоловіки пред'явили підроблені довідки про непридатність до проходження військової служби.

За даними прикордонників, чоловіки були призовного віку – 26 та 29 років.

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Досвідчений інспектор Ізмаїльського прикордонного загону виявив, що довідки виконані кустарним способом, а печатки органу видачі виконані на струменевому принтері.

Як покарають порушників

Тепер порушники постануть перед законом. Відповідну заяву прикордонники вже направили до поліції за ознаками злочину, передбаченого статтею 358 про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає:

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень),

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеження волі на строк до 2 років.

Українці тікають з найгарячіших точок за кордон

Українці продовжують покидати державу, щоб врятуватися від війни. Станом на 10 березня відомо, що за кордон виїхали уже 1,2 мільйона наших земляків. Зауважимо, що через воєнний стан з України не випускають чоловіків від 18 до 60 років.

Прикордонники пропускають таких чоловіків:

які мають трьох дітей віком до 18 років

які непридатні до військової служби (потрібно мати відповідний висновок військово-лікарської комісії),

які опікуються інвалідами.

Водночас чимало наших співгромадян-чоловіків повернулися в Україну, щоб боронити свою батьківщину.

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