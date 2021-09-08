Двоє військових отримали поранення внаслідок обстрілу на Донбасі

Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі. Через це двоє українських військових 8 вересня отримали поранення.

Бойовики обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили в ООС.

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Внаслідок обстрілів окупантів українські бійці отримали поранення

На Донбасі режим припинення вогню порушили збройні формування Росії.

У результаті ворожого вогню 2 військовослужбовців Об'єднаних сил дістали осколкові поранення,

– мовиться у повідомленні.

В ООС розповіли, що після надання першої медичної допомоги поранених доправили у лікарню. Попередньо відомо, що стан здоров'я захисників – середньої важкості.

Також додали, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

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