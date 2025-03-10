Двоє бійців відбили штурм росіян та ще й взяли полонених: неймовірні кадри з-під Покровська

Українські воїни щодня проявляють героїзм у протистоянні з агресором. Не винятком стали й двоє бійців "Скали".

Двоє воїнів 425-го окремого штурмового полку "Скала" відбили атаку ворога та взяли полонених, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу бригади.

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Два захисники проти групи російських штурмовиків

Зазначається, що ворожа штурмова група з 4 піхотинців намагалася захопити будівлю, яку утримували двоє воїнів "Скали".

Спочатку російський кулеметник відкрив вогонь по українських позиціях. У відповідь йому прилетіла граната. Потім загарбники спробували обійти споруду та знову наблизитися, але даремно.

На допомогу українським бійцям прибули FPV-дрони, від яких росіяни порозбігалися. Кулеметник втік з поля бою, одного піхотинця ліквідували, а двоє сховалися у підвалі.

Зрештою воїни "Скали" покинули будівлю та взяли двох окупантів з підвалу у полон.

Попередньо, бій відбувся у центральній частині селища Шевченко, що в районі Покровська.

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До слова, як пише NYT, у грудні російські війська просунулися до Покровська, але добре підготовлена оборона України завадила їхньому штурму. Ба більше, українські війська здійснили операції для відновлення вигідних позицій біля міста.