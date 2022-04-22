Дядьки давали жару, – Данілов розповів, як лісники знищували росіян на Сумщині
22 квітня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:Українська правда
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у Сумській області добре працювали партизани.
За його словами, Сумська область була номером один по партизанському руху.
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"Це неперевершені хлопці! Такі дядьки, знаєте, давали жару", – додав Секретар РНБО.
Проте він додав, що Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська області – були звільнені саме через наших військових, через опір.Українські прикордонники та військові вийшли на кордони Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Проте окупаційні війська не залишають ці регіони у спокої: вони обстріляють їх з території Росії.
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