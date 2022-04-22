Дядьки давали жару, – Данілов розповів, як лісники знищували росіян на Сумщині

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у Сумській області добре працювали партизани.

За його словами, Сумська область була номером один по партизанському руху.

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"Це неперевершені хлопці! Такі дядьки, знаєте, давали жару", – додав Секретар РНБО.

Проте він додав, що Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська області – були звільнені саме через наших військових, через опір.

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