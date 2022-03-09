Дякуємо за озброєння: на Миколаївщині росіяни просто покинули танк і всю зброю

На Миколаївщині російські військові кинули техніку і втекли.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Тепер техніку ворога використовуватимуть українські бійці.

Увага У вас є шанс вижити, – Зеленський звернувся до російських солдатів

Дивіться відео російської техніки:

Варто відзначити, що окупанти втрачають бойові машини неймовірними темпами. Бойовики не дуже тому опираються, залишають свою техніку самі.

Якою є ситуація у Миколаєві

Напередодні мер Олександр Сєнкевич повідомив, що біля Миколаєва продовжують накопичуватися російські війська. Втім, ворог не може підійти близько до міста, бо по ньому працює українська артилерія.

Окупанти вже тривалий час намагаються прорватися у Миколаїв, але безрезультатно. Їм доводиться цілими групами здаватися у полон, аби вижити.



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