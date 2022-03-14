Дякуємо за вибір рішучих: видовищне відео від Міноборони до Дня українського добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.

Міноборони та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікували видовищне відео з подякою добровольцям.

Разом ми – нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги!,

– йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, день встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України задля вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Що потрібно знати про добровольчі батальйони?

14 березня 2014 року з Майдану Незалежності у Києві перші добровольці вирушили на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Перший добровольчий батальйон носив ім’я свого керівника – генерал-майора Сергія Кульчицького.

Потім на Дніпропетровщині з’явився добровольчий батальйон "Дніпро-1". В лавах ЗСУ був сформований в основному з мешканців Луганської області добровольчий батальйон "Айдар". Потім сформувався батальйон "Азов". Ще в Харкові створили добробат "Харків", також з’явилися добробати "Львів", "Чернігів", "Слобожанщина" і багато інших.

До них додалися і добровольчі підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Так, наприклад, були сформовані такі підрозділи, як "Карпатська Січ" та "Донбас".

Поступово сформувались 32 батальйони територіальної оборони.

Влітку 2014 року почали активно працювати у зоні бойових дій бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" та батальйону ОУН.

У перші роки війни бійці Збройних сил пліч-о-пліч воювали із представниками різних добробатів. Згодом вони прийняли до своїх лав низку добровольчих підрозділів. Ще частина добробатів влилась у батальйони, які контролювало МВС.