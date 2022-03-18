У Джанкої в Криму Росія зупинила навчання, щоб розмістити в школах військових

У місті Джанкой, що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією, ці навчальні заклади надалі будуть використовувати для розміщення військовослужбовців збройних сил Росії, які будуть прибувати до міста.

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Росія використовує Крим як військову базу для запуску агресії проти України

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович закликав вести "тотальну рейкову війну". Адже саме залізницею відбувається постачання техніки та військових на українські території. Особливо це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

"Тотальна рейкова війна" особливо стосується напрямків:

Крим – Мелітополь;

Крим – Херсон.

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