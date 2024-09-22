У Джанкойському районі чули до 15 вибухів: у мережі пишуть про дим біля військового аеродрому

У тимчасово окупованому Криму у неділю, 22 вересня пролунали потужні вибухи. У Джанкойському районі чули до 15 потужних вибухів, а окупанти традиційно перекрили Кримський міст.,

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережі вже стверджують про пошкодження, передає 24 Канал.

До теми Крим може відрізнятися за статусом, але у будь-якому разі – це територія України, – Плетенчук

У Криму пролунали потужні вибухи

Близько 15:20 22 вересня у тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти заявили, що на півострові буцімто є загроза балістики.

Вже традиційно відразу після оголошення повітряної тривоги росіяни перекрили Кримський міст та зупинили рух транспорту по ньому.

Згодом місцеві телеграм-канали почали повідомляти про потужні вибухи у Криму. Так, "Кримський вітер" пише про 10 – 15 вибухів, які чули у Джанкойському районі.

Близько о 15:30 у тимчасово окупованому Криму пролунав відбій повітряної тривоги. Цікаво, що у мережі не писали про "сліди" у небі чи роботу "пе-ве-о".

Телеграм-канал "Кримський вітер" згодом додав, що, ймовірно, поблизу Джанкоя могли бути прильоти. Зокрема потужні вибухи лунали поблизу села Азовське, де нині здіймається дим.

Також про дим після вибухів повідомляють і біля села Побєдне. Як додають у мережі, саме між Джанкоєм і Побєдним розташований військовий аеродром, на якому базуються вертольоти, літаки та ЗРК С-300 / С-400.

У мережі додають, що буцімто є пошкодження у Джанкойському районі, однак наразі деталі невідомі. Місцева окупаційна влада поки не коментувала вибухи у Криму, про постраждалих інформація також не надходила.