Працював піцайоло в Росії: в український полон потрапив громадянин Італії, – ЗМІ

В український полон на початку 2025 року потрапив громадянин Італії Джанні Ченні. До армії він працював піцайоло у ресторані у російській Самарі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на італійське видання Today.it.

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Що відомо про італійця, який потрапив в український полон

Згідно з даними журналістів, Джанні Ченні пішов у російську армію добровольцем. У військових документах, які опинилися у виданнях, зазначено, що італієць народився 19 серпня 1973 року.

Там також зазначена дата приписки італійського громадянина, яка відбулася 13 листопада 2024 року у військову частину 58198, 1-го бронетанкового полку. Крім того, в документах, які журналісти змогли переглянути, зазначено, що Ченні одружений та має 2 дітей.



Джанні Ченні з Італії потрапив в український полон / Фото Today.it

Українські військові, ймовірно, взяли італійця в полон між 7 і 8 січня поблизу району Куп'янська та Луганської області. Це сталося, швидше за все, під час розвідувальної операції в тилу ворога.

Журналісти зазначили, що у соцмережах про Джанні Ченні мало інформації. Зокрема, є лише його стара сторінка у соцмережі LinkedIn, де зазначено, що італієць працював шеф-кухарем в ресторані "Ladaughter of the President" у Неаполі.

Також з даних з відкритих джерел вдалося з'ясувати, що італійський громадянин працював в місті Самара у Росії піцайоло в італійському ресторані "Аніма".



Джанні Ченні працював піцайоло в російській Самарі / Фото Today.it

Почесний консул Італії в Самарі Джангвідо Бреббо, підприємець ресторанного сектору, який працював з Джанні Ченні, підтвердив, що полонений італієць справді в нього працював десь до початку 2024 року, а потім звільнився і поїхав з міста.

За словами почесного консула Бреббо, Ченні прибув до Росії після попереднього досвіду роботи у Фінляндії, і знайомі відгукувалися про нього як про хорошого піцайоло з попереднім досвідом.

Що підштовхнуло неаполітанського кухаря піци піти в російську армію і опинитися в окопі в Україні, наразі незрозуміло.