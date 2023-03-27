Росіяни планують відстрілювати диких тварин у захопленому нацпарку "Джарилгацький"

Російські загарбники планують відстрілювати диких тварин у захопленому нацпарку на Херсонщині. Окупанти вже зареєстрували "Джарилгацький" за своїм законодавством.

В захопленому національному природному парку "Джарилгацький", що в окупованому Скадовському районі, росіяни хочуть вбивати диких тварин, займатися водними пасажирськими перевезеннями та ресторанним бізнесом.

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Окупанти зареєстрували природний парк за російським законодавством

У лютому загарбники незаконно зареєстрували "Джарилгацький" за російським законодавством. Так званим "директором" захопленого нацпарку окупаційне "міністерство природних ресурсів і екології Херсонської області" призначило Страмнова Сергія Анатолійовича. Вказано, що він громадянин Росії.

В реєстраційних документах фейкового "природного парку" зазначено, що основним видом його діяльності є мисливство, відлов і відстріл диких тварин. Також ця "установа" збирається надавати послуги з рибальства, видобутку глини і солі, будівництва, перевезення пасажирів водним транспортом, екскурсійні послуги і ресторанного бізнесу,

– зазначили у Центрі журналістських розслідувань.

Також додали, що види "діяльності" окупанти прописали й для інших захоплених природоохоронних установ Херсонщини. За словами Івана Мойсієнка, завкафедри ботаніки Херсонського державного університету, члена правління Української природоохоронної групи, в НПП "Джарилгацький" зрадником виявився заступник його директора. Йдеться про екскерівника Держекоінспекції в Херсонській області Сергія Суворова.

"Ще одним колаборантом став заступник директора НПП "Нижньодніпровський" Кірін Дмитро Леонідович. І він, і Суворов відсторонені з займаних посад, а перед звільненням правобережної Херсонщини 11 листопада 2022 року обидва втекли на окуповану територію", – сказав Мойсієнко.