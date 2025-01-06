Джастін Трюдо оголосив про відставку

Увечері 6 січня стало відомо, що Трюдо подав у відставку.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на CNN. Раніше 6 січня ЗМІ повідомили, що канадський прем'єр може подати у відставку. Журналісти заявили: Трюдо дедалі частіше говорить про такі наміри.

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Чому Трюдо іде у відставку

Своє рішення прем'єр-міністр Канади оголосив у понеділок, 6 січня, на пресконференції в Оттаві.

Наразі мова про те, що Трюдо іде у відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії. Він поки залишиться в кріслі прем'єра.

Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого нового лідера,

– сказав Трюдо.

Він буде тимчасовим прем'єр-міністром до обрання нового лідера партії. Тобто доки партійці не визначаться із наступником, Трюдо виконуватиме обов'язки глави уряду.

Коли "партія обере свого наступного лідера шляхом надійної, загальнонаціональної та конкурентної процедури", тоді Трюдо піде остаточно. Наразі він попросив призупинити роботу парламенту до 24 березня. Це потрібно для того, щоб представити нову урядову програму. Можливо, до цього часу Ліберальна партія висуне нового лідера.

