Наприкінці XIX століття робота залізниці значно відрізнялася від сучасного стану. Тоді важливим працівником на кожній станції був так званий сигнальник. Він контролював знаки, які сповіщали машиністів про подальший рух чи необхідність зупинки потяга. На сьогодні потреба у роботі сигнальника не зникла, але його обов'язки значно спростили.

Такі зміни відбулися завдяки розвитку техніки та автоматизації більшості процесів. Через різні складнощі роботи, перші в історії сигнальники не завжди могли впоратися із такою працею власноруч. Саме тому вони знаходили собі помічників. Деякі з них виглядали не зовсім звично, а інколи навіть екзотично. Про те, як павіан на прізвисько Джек став правою рукою сигнальника залізничної станції – читайте у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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У 1880 році на одній зі станцій міста Ейтенхахе, що у Південній Африці, сигнальником працював Джеймс Вайд. Він був дуже енергійним службовцем, але під час перебування на залізниці майже не дбав про власну безпеку. У вільний від роботи час Джеймс полюбляв доволі екстремальні розваги.



Джеймс Вайд / Скріншот з відео

Він перестрибував з одного вагона на інший, тому через це колеги навіть прозвали його стрибуном. Такі небезпечні заняття не завжди закінчувались вдало, а інколи необдумані вчинки навіть призводили до летального завершення.

Що сталося з Джеймсом Вайдом

Одного разу службовець не втримався на даху вагона і впав. Тоді він серйозно травмував нижні кінцівки під колесами локомотива. За деякими даними, Вайду паралізувало кінцівки. В інших джерелах вказано, що потяг відітнув йому обидві ноги. Через цей трагічний випадок Джеймсу довелося ампутувати кінцівки. Попри довгу і складну реабілітацію, сигнальник не планував покидати власне робоче місце, тому через деякий час він повернувся до своїх обов'язків. Джеймс пересувався за допомогою візка, який змайстрував для себе сам.



Візок Джеймса Вайда / Скріншот з відео

Хто став помічником Вайда

Обмеження рухів та звикання до нового способу пересування значно ускладнили роботу Вайда. Через це він вирішив знайти собі помічника. Ним виявився ведмежий павіан на прізвисько Джек. Службовець зустрів незвичайну мавпу на місцевому ринку. В одного з торговців був павіан, який вміло керував упряжкою волів. Сигнальник відразу зрозумів, що мавпа може стати не лише його незамінним помічником, але й справжнім другом.



Ведмежий павіан Джеймса Вайда / Скріншот з відео

Не довго роздумуючи, Джеймс почав вмовляти власника віддати йому мавпу й торговець погодився. Водночас вже колишній власник павіана попередив Вайда, що Джек давно призвичаївся до алкоголю. Для послуху примата, замість заробітної плати йому варто давати в день по декілька ковтків бренді. Така незвична оплата влаштовувала сигнальника, тому Джек того ж дня переїхав у новий дім.

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Спершу павіан допомагав Джеймсу лише вдома. Він штовхав його візок, виносив сміття та прибирав. Втім, коли сигнальник помітив, що Джек дуже схильний до навчання, він почав брати його з собою і на роботу.

Якими були обов'язки примата

На залізниці павіан спочатку був відповідальним за ключі від вугільного складу. За потреби він передавав їх провідникам чи машиністам. Вайд навчав Джека виконувати більш складні завдання – він швидко опанував сигнальну справу. Згодом примат умів:

перемикати важелі за допомогою знаків;

переводити стрілки;

керувати залізничним семафором.



Залізничний семафор / Скріншот з відео

Це був первинний засіб сигналізації на залізниці. Згодом його витіснили світлофори. Через деякий час, спостерігаючи за роботою Вайда, Джек самостійно навчився виконувати всю роботу. Він настільки добре опанував професію, що вже орієнтувався по гудках потяга, який прибував до станції, та свистках сигнальника. Так павіан став незамінним напарником Вайда й тривалий час без перешкод працював на станції.

Як ставилися до примата інші люди

Попри те, що більшість машиністів та пасажирів із захопленням сприймали нового працівника залізниці, знайшлися і недоброзичливі люди. Одну пасажирку не на жарт обурило, що залізницю обслуговує мавпа. Вона негайно поскаржилася на це керівництву Джеймса. Для того, щоб задовольнити бажання пасажирки, керівництву довелося звільнити працівників. Однак Вайд не здавався та вперто відстоював здібного друга перед керівниками залізниці. Він вважав, що мавпа має повне право працювати на станції на рівні пересічного службовця.

Джеймсу вдалося переконати начальника станції особисто перевірити навички павіана. Для Джека розробили складний тест, під час якого він мав довести свою професійну придатність. З ним павіан справився на відмінно – щоразу Джек обирав правильний важіль. При цьому мавпа не лише механічно повторювала завчені дії, але й спостерігала чи потяги йдуть відповідною колією. Начальник станції був вражений такою роботою павіана. Зворушили його й теплі та щирі відносини між Джеком і Джеймсом Вайдом. Розлучити їх просто б не посміли.

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Після цього випробування Джеймса разом із меншим другом негайно поновили на посаді. Павіану навіть призначили окрему плату – 20 центів на день та пів пляшки пива на тиждень. Згодом Джек став повноправним працівником залізниці та отримав прізвисько "Джек-сигнальник". Упродовж майже 10 років залізничну станцію в Ейтенхахе обслуговував не зовсім тверезий павіан і його щасливий власник. Таким чином, Джеймс Вайд знайшов не лише помічника для роботи, але й вірного друга. За увесь час своєї служби, павіан жодного разу не припустився помилки.



Павіан Джек / Скріншот з відео

Помер Джек у 1890 році від туберкульозу. Зараз череп цього розумного примата зберігається в музеї міста Грехамстаун, яке розташоване неподалік від місця його колишньої роботи.