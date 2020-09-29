Інколи люди опиняються без власної домівки чи навіть без визначеного громадянства. Тоді їх щось штовхає на відчайдушні вчинки. Для Мехрана Нассері приміщення летовища стало домівкою на довгі роки. Завдяки сумному збігу обставин він став справжньою зіркою та талісманом терміналу французького аеропорту.

Саме у Франції Мехрану Нассері довелося затриматися аж на 18 років. Більше – читайте у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Протест бунтівника

Вражаюча історія цього бунтівника розпочалася в Ірані у 1977 році. Тоді на його батьківщині почались масові демонстрації проти правління шаха Мохаммеда Реза Пахлаві. За участь у цих подіях Мехрана разом з іншими іранцями було вигнано з країни. Упродовж наступних 4 років чоловік їздив у різні столиці європейських країн, де просив політичного притулку.



Мехран Нассері / Фото з Anews

Врешті Комісія ООН у справах біженців Бельгії надала Мехрану бажаний статус. Згідно з цим рішенням, іранець мав право прийняти громадянство будь-якої європейської країни. Керуючись тим, що мати чоловіка була британською підданою, Мехран, не довго роздумуючи, вирішив поселитися у Сполученому Королівстві. Проте цим планам так і не судилося здійснитися.

Домівка в аеропорту

Його шлях до Великої Британії пролягав через Париж, куди Мехран добирався поїздом. Саме дорогою до французької столиці в іранця вкрали сумку, з усіма документами. Проте в чоловіка залишився квиток на літак, тож він вирішив випробувати удачу і подався в аеропорт.

На великий подив Мехран успішно зійшов на борт і без перешкод вилетів у Лондон. Але, по той бік Ла-Маншу, на нього чекали не настільки лояльні працівники. Британська влада відразу розпорядилася відправити чоловіка без документів із країни назад в аеропорт імені Шарля де Голля, де б з ним знову розбиралися французи.



Аеропорт імені Шарля де Голля / Фото з Guide de Paris

Цього разу, після посадки літака, Мехрана намагалися заарештувати за спробу незаконного проникнення в іншу країну. Проте, знову ж таки через відсутність документів, вони не мали уявлення куди можна його депортувати. Водночас французькі суди не змогли надати Нассері ані тимчасової візи, ані статусу біженця.

Оформити для іранця документи зголосилася влада Бельгії, але лише за умови, якщо Мехран особисто приїде їх отримати. Побоюючись чергового арешту бельгійськими правоохоронними органами, іранець відмовився від поїздки та вирішив не покидати аеропорт Шарля де Голля. Тож з 1986 року термінал №1 став для нього постійним місцем проживання.



Мехран Нассері / Скриншот з відео

Термінал

Упродовж наступних 18 років невеликий червоний диванчик із круглим столом у зоні очікування були його єдиними меблями. Харчувався Нассері разом із працівниками аеропорту в їхній службовій їдальні. Окрім того, завдяки доброму характеру, біженець налагодив із ними приязні стосунки, а через деякий час службовці почали називати його "талісманом терміналу".

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Подорожні, які цікавилися долею чоловіка, часто купували йому їжу та допомагали грішми. А коли про історію біженця стало відомо широкому загалу, провідні видання готові були щедро платити Махрану за кожне інтерв'ю. Нассері швидко звик до такого життя, а у вільний час, якого в нього було вдосталь, він багато читав і самостійно вивчав економіку.

Через 4 роки Франція запропонувала чоловіку посвідку тимчасового проживання, проте впертий біженець не погодився на цю пропозицію. Він аргументував свою відмову тим, що французька влада збирається зазначити в документах, що він громадянин Ірану, але він і чути не хотів більше про цю країну, а, тим паче, ідентифікувати себе з нею.



Мехран Нессері і фільм Спілберга "Термінал" / Фото з Gettyimages

Попри це, адвокатам все-таки вдалося відновити документи чоловіка. Але змінювати свій спосіб життя він не хотів. Мехран настільки звик до життя в терміналі, що сприймав його за рідну домівку. Так Нассері й жив аж до 2006 року, коли його довелося госпіталізувати через невідому хворобу. Невдовзі він одужав, але в терміналі вже не поселявся, деякий час він мешкав у готелі неподалік аеропорту. Після того, як чоловік покинув територію летовища, ним почали цікавитися дедалі менше, невдовзі новини про Мехрана зникли й зовсім.

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Проте неймовірна історія впертого чоловіка, який своєрідним чином боровся за своє право політичного біженця проживати в обраній країні, вразила багатьох. У 2004 році на основі цього випадку відомий режисер Стівен Спілберг зняв фільм під назвою "Термінал". У ньому роль Мехрана Нассері грає володар двох Оскарів – актор Том Генкс. Сюжет фільму дещо змінений, проте дуже влучно показує різноманітні бюрократичні парадокси, з якими довелося зіткнутися іранському біженцю.