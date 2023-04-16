Ціль – Джек Тейшейра: як у Times вийшли на джерело витоку інформації Пентагона

Стався масштабний витік секретних даних США, у якому через певний час запідозрили Джека Тейшейру. Згодом західні ЗМІ розповіли, як журналістам вдалось ідентифікувати особу цього чоловіка.

Історія зі зливом секретних документів Пентагону триває вже не перший тиждень. Вдалось встановити джерело витоку репортерові-фрілансеру Аріку Толеру. Він витратив чимало зусиль на те, аби ідентифікувати особу Джека Тейшейри.

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Як усе розгорталось

Як розповів сам журналіст, він розумів, що джерело витоку є не в телеграмі. Згодом він отримав повідомлення-підказку про те, що, ймовірно, спершу секретні матеріали з'явилися в одному з чатів онлайн-платформи Discord. Там справді було 10 документів з грифом "Таємно".

Після цього розслідувач зв'язався з власником групи та той констатував, що отримав зображення з бесіди wow_mao. Зайшовши туди, Арік виявив понад 100 секретних документів, які опублікував користувач з ніком Lucca.

Потім Арік почав писати у твіттері про своє розслідування. Від людей він дізнався, що Lucca був частиною іншої чат-групи під назвою Thug Shaker Central куди, здавалося, було завантажено сотні документів. Але Thug Shaker Central зник – його видалили користувачі, коли матеріали стали публічними,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що тоді ж колишній член групи Thug Shaker уже ніком Vakhi зв'язався з Аріком. Власне, після цього стало зрозуміло, що до цього витоку причетний хтось, хто відомий як O.G.

Власне, Vakhi констатував, що O.G. почав надсилати документи в групу Thug Shaker ще восени 2022 року розповідаючи, що він працює на військовій базі.

Тривав пошук O.G… Ми мали достатньо інформації, щоб визначити, ким він міг бути. Ми подивилися на ігри, в які він грав онлайн, з ким він у них грав, і з'єднали ці точки,

– написали в ЗМІ.

Також там зазначили, що журналісти знайшли на платформі Steam користувача з ніком jackdjdtex, який грав у ігри разом з Vakhi. Цього гравця згодом було ідентифіковано як Джей Тейшейра.

Влада США не забарилась з реакцією та згодом заарештувала чоловіка.

Яка позиція ОП щодо Тейшейри