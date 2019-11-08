Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами ХНУ

У Харківському національному університеті імені Каразіна з мотивувальним спічем виступив Джек Ма, засновник сервісу Alibaba та один із найбагатших людей світу.

Про це першим повідомив Telegram-канал "Харків 1654". Згодом стало зрозумілим, Джек Ма прибув до міста на запрошення Олександра Ярославського, власника та президента DCH, який давно опікується харківським університетом, є почесним доктором і членом наглядової ради. Під час екскурсії музеєм ХНУ ректор університету Віль Бакіров запропонував Джеку Ма провести коротку зустріч зі студентами. В аудиторії, розрахованій на 350 осіб, зібралося майже 700 студентів.

Зал зустрів Джека Ма та Олександра Ярославського оваціями. Китайський бізнесмен розповів, що вперше приїхав до України, і Харків є першим містом, який він відвідав в нашій країні. Він привітав ХНУ імені Каразіна зі 215-річним ювілеєм, який виш готується незабаром відсвяткувати. А потім поділився своїм баченням, як поліпшити ситуацію в системі освіти та погодити її з викликами майбутнього.

Джека Ма сказав, що не боїться ні штучного інтелекту, ні роботів, тому що людина – мудріша. Він також розповів, що 45% співробітників його компанії є жінками та що він вкрай позитивно ставиться до жіночого лідерства. На думку китайського бізнесмена, зміни потрібно починати з дитячого садка та початкової школи. І вчити так, щоб людям було легше інтегруватися в суспільство. А світу потрібні зараз "експерти майбутнього, а не минулого".

Зустріч Джека Ма зі студентами Харківського університету імені Каразіна

Джек Ма підкреслив, що його компанія так швидко росла на ринку, тому що в ній працювало безліч молодих і мотивованих людей. Він упевнений, що університети повинні змінювати молодих людей до того, щоб вони були конструктивними, інноваційними, винахідливими.

"Я не хочу, щоб люди були машинами, вони повинні бути людьми, вони повинні бути творцями", – сказав бізнесмен.

На його думку, в майбутньому будуть тільки дигіталізовані країни і недигіталізовані країни. І останні є приреченими на бідність. Люди ж, які вмітимуть використовувати цифрові технології, будуть успішними

Блокчейн, впевнений бізнесмен, в майбутньому вирішить питання приватності та захищеності данних.

Відповідаючи на питання, що робить його щасливим, Джек Ма сказав: "Гроші, слава, репутація не роблять мене щасливим. Щастя для мене, це коли я бачу що люди, які працюють в моїй компанії, є щасливими. Коли тобі добре від того, що люди щасливі, і ти – щасливий".

Мілліардер також зазначив, що всі успішні люди світу мають одну спільну рису – вони є оптимістами.

"Найважливіший урок, який я виніс у своєму житті: будь оптимістом. Я зустрічав дуже багато людей. І я з'ясував, що успішні люди мають одну спільну рису. Передусім, ми – оптимісти", – сказав він.

Свій рецепт успіху Джек Ма описав такою формулою: важко працювати, довіряти людям, бути оптимістом і бути спрямованим у завтра.

"Ви повинні бути людиною. Ви не повинні бути, як машина. Якщо ти хочеш згадувати швидше, знати більше, пам'ятати більше, машина зробить це краще. Ти повинен робити ті речі, які не може машина. Не турбуйся про майбутнє, турбуйся про себе", – підсумував Джек Ма.

Наприкінці зустрічі студенти подякували бізнесмену та подарували йому студентську одяг з символікою університету Каразіна.

Що відомо про Джека Ма? Він заснував Alibaba в 1999 році. Зараз у цій найбільшій китайській компанії (яка крім іншого, володіє торговим майданчиком AliExpress) ринкова капіталізація складає 460 мільярдів долларов. Статок самого Джека Ма оцінюють у 41,8 мільярда доларів.