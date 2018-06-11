Дженіфер Еністон готує помсту для обраниці Джастіна Теру, – ЗМІ

Голлівудська акторка Дженіфер Еністон після розлучення з Джастіном Теру не може змиритись з інформацією про численні його романи. Однак тільки одна обраниця екс-чоловіка найбільше насолила знаменитості, відтак отримає жорстку відповідь.

Про це інсайдери розповіли віданню Radar Online.

Після розлучення Джастін Теру не гаяв часу та почав стосунки зі стилістом Хлоєю Хартштейн. Згодом у західних ЗМІ розповідали, що актор вже насолоджується відпочинком з 25-річною художницею Петрою Коллінз. Окрім цього, Джастін Теру засвітився на публіці з акторкою Обрі Плаза, а у Франції оселився в одному готельному номері з Лаурою Гарієр. І це ще не весь список обраниць голлівудського ловеласа.

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Однак не ці дівчата стали об'єктом ненависті для Дженіфер Еністон. Зірка серіалу "Друзі" не може змиритись із чутками про роман Джастіна Теру з акторкою Еммою Стоун. Ще коли подружжя не було на межі розлучення, між двома акторами була близькість.

Її (Еністон, – ред.) до сказу доводить те, що Джастін зблизився з Еммою ще під час їхнього шлюбу, і вона з цим не змириться,

– розповів інсайдер.



Джастін Теру та Емма Стоун

Як відомо, Дженіфер Еністон – дуже впливова людина у Голлівуді. За роки акторської кар'єри зірка отримала чималу підтримку серед колег та дружить із не менш вагомими особами в американському шоу-бізнесі. Відтак, за словами джерела, Дженіфер підмовляє всіх бойкотувати Емму Стоун та відмовляти їй у зйомках. Подейкують, що допомагає у "війні" й не надто хороша репутація обраниці Джастіна Теру, яка начебто крала у Емми Уотсон роль у мюзиклі "Ла-Ла-Ленд", який приніс їй Оскар.

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"Джен у режимі помсти, і Емма мусить усвідомити, що зачепила ту, хто має багато вірних друзів у Голлівуді. Я не думаю, що вона (Емма Стоун, – ред.) розуміє, з ким зв'язалася", – додав інсайдер.

Водночас інсайдер стверджує, що Дженіфер Еністон ніколи не спрямовувала свій гнів на чоловіків, а робила розправу над "розлучницею". Після того, як Бред Пітт проміняв її на Анджеліну Джолі, саме акторка отримала порцію люті від екс-дружини свого коханого.

Нагадаємо, що всередині лютого 2018 року Дженніфер Еністон та Джастін Теру сповістили про своє розлучення. У ЗМІ припускали, що у 2015 році пара офіційно не побралась, тому розлучення пройде швидко. Однак зірки не підтвердили цієї інформації. Після заяви про розрив користувачі мережі пророкували можливе возз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом, а один із журналів навіть створив спільне фото екс-подружжя.