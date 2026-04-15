Програш Орбана став гучним провалом Джей Ді Венса: чи вплине це на його шанси стати президентом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс напередодні виборів в Угорщині прилетів туди, щоб підтримати прем'єра Віктора Орбана. Але зрештою той програв вибори, а віцепрезидент став об'єктом для іронії в англомовній блогосфері.

Про це 24 Каналу розповіла канадська журналістка Алла Кадиш, наголосивши, що, підтримавши Віктора Орбана, Джей Ді Венс фактично пішов проти своєї сім'ї. Однак це не єдиний його провал за останній час.

На що пішов Джей Ді Венс, щоб підтримати Орбана?

Кадиш наголосила, що у соцмережах наразі дуже багато мемів щодо невдалої підтримки Джей Ді Венсом очільника угорської партії "Фідес". Навіть одна жінка пожартувала, що вона має дев'ятирічну дитину, яка грає у футбол, і у неї має відбутися важливий матч. І жінка запитує, чи не хоче хтось послати Джей Ді Венса підтримати команду-суперника, щоб команда, де грає її дитина, точно виграла.

Загалом, на її думку, Джей Ді Венс отримав своє, тому що він пішов проти власної родини. Однак про це ніхто не замислюється.

"Орбан ще у 2022 році виступив проти змішаних сімей та змішаних рас. Він вже тоді боровся за чистоту білої раси, як і Трамп, і Ді Венс. Однак у самого американського віцепрезидента дружина та його діти – не білі. Його дружина є дочкою індійських емігрантів. І коли вона народилася у США, її батьки, які нещодавно приїхали і легально перебували в країні, на той момент не мали американського громадянства", – пояснила журналістка.

До слова. Віктор Орбан наразився на жорстку критику у 2022 році, коли заявив, що угорці не є "змішаною расою". Вони, за його словами, "не хочуть ставати змішаною расою". Орбан також вважав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації".

Тому Джей Ді Венс, за словами Кадиш, заради кар'єри пішов проти власної сім'ї, підтримавши політиків, які роблять такі висловлювання.

Це виглядає жахливо з людського погляду. Виходить, що він продає навіть свою родину, а для американців сім'я має дуже велике значення,

– підкреслила вона.

Проте це не єдина проблема Джей Ді Венса, тому що днями вийшов рейтинг, відповідно до якого він є найнепопулярнішим віцепрезидентом серед усіх, що були у США.

Які шанси Рубіо стати президентом?

З цього можна зробити висновки, що Ді Венс може програти держсекретарю Марко Рубіо, якби вони претендували на крісло президента США після того, як закінчиться каденція Дональда Трампа. Однак Рубіо теж має певні проблеми.

"Коли під час ортодоксального Великодня президент США напав на Папу Римського, заявивши, що понтифік нібито дуже погано бореться зі злочинністю, то Рубіо, який є релігійною людиною, католиком, промовчав. Ба більше, Трамп опублікував зображення, на якому він представ в образі Ісуса", – нагадала Алла Кадиш.

Зверніть увагу! Дональд Трамп звинуватив Папу Лева XIV у слабкості через те, що понтифік занадто м'яко реагував на обмеження під час пандемії COVID-19, коли нібито переслідували священнослужителів. Президент США розкритикував позицію Папи щодо ядерної програми Ірану та Венесуели, адже понтифік не розділяє політику США стосовно цієї країни. На думку Трампа, обрання Папи могло бути політично вмотивованим.

Тому, на її думку, після відсутності реакції Рубіо на дії Трампа, його шанси стати наступним президентом США також значно знизилися.

