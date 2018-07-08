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Джей Ло похизувалась пресом в спокусливому топі

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Американська співачка Дженніфер Лопес вже давно слідкує за своїми спортивними формами. Зірка регулярно відвідує спортзал та дотримується здорового харчування.

Відтак, Джей Ло вкотре продемонструвала свою струнку фігуру під час занять у тренажерному залі. Для нових фото зірка одягнула дуже стильний образ: обтягуючі лосини і вільний топ з кросівками білого кольору.

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На фотографіях помітно, що зірка тренується з важкими гантелями, але при цьому не забуває впевнено позувати перед фотокамерою.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Під фотографією в Instagram її коханий баскетболіст Алекс Родрігес залишив лаконічний і пристрасний коментар: "Hot" ("Гаряча"), який вподобало безліч шанувальників пари.


Фото Лопес в Instagram-Stories співачки

Варто нагадати, що днями зірка Джей Ло показала новий знімок, на якому показала свій перстень, який, можливо, подарував Алекс в честь пропозиції одруження. Пара зустрічається вже більше року.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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