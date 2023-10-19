Знову не змогли проголосувати: Палата представників США вдруге не обрала спікера

Палата представників США 18 жовтня вдруге голосувала за обрання спікера. Зрештою нижня палата американського парламенту знову провалила це голосування.

Так, представник Республіканської партії Джим Джордан уже вдруге не зміг обійняти посаду спікера Палати представників. Водночас він переконує, що готовий боротися за пост "стільки, скільки зможе".

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Палата представників знову провалила голосування за спікера

Під час другого голосування за спікера Палати представників Конгресу США стало очевидно, що Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, втрачає підтримку своїх однопартійців.

Цього разу Джордан отримав 199 голосів від республіканців, на один менше, ніж напередодні. Загалом Джордана не підтримали 22 представники Республіканської партії. Так, республіканець Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця – Браяна Дональдса, який загалом отримав лише цей голос.

Кандидат від Демократичної партії Хакім Джеффріс набрав 212 голосів, але це не досягає необхідного порогу. Щоб стати спікером Палати представників США, кандидат повинен заручитися підтримкою щонайменше 217 конгресменів.

Попри наявність необхідної більшості, тобто 221 мандат, республіканці не можуть досягти одностайного консенсусу щодо кандидата.

Цікавим фактом є те, що раніше за Джордана у Палаті Представників голосувала конгресвумен українського походження Вікторія Спартц. Однак під час другого голосування вона його не підтримала.

Раніше у Палаті представників не могли обрати спікера