За два місяці перебування при владі Джо Байден зайняв в українській свідомості нішу, що залишалася вакантною довгих сім років. Ось він – жорсткий і безкомпромісний західний лідер, який кидає виклик Кремлю! Далі читайте російською.

Наш новый герой

"Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" – "Да". Этот пассаж из недавнего интервью президента Байдена наверняка войдет в число самых громких политических реплик 2021 года. Пожалуй, в последний раз нечто сопоставимое звучало из уст американского лидера в далеком 1983-м, когда Рональд Рейган публично назвал СССР "империей зла".

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Конечно, нынешний хозяин Белого дома не обладает рейгановской харизмой, да и обличение Москвы было не настолько эффектным: американский президент лишь ответил на вопрос журналиста. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в Украине разразилась буря ликования. Уж кто-кто, а наши соотечественники ждали чего-либо подобного со времен крымской аннексии. За два месяца пребывания у власти Джо Байден занял в украинском сознании нишу, остававшуюся вакантной долгих семь лет. Вот он – жесткий и бескомпромиссный западный лидер, бросающий вызов Кремлю! Наш новый герой, наша надежда и опора.

Российская агрессия в Крыму и на Донбассе изначально была воспринята в украинском обществе как второе издание холодной войны.

Украина виделась форпостом западного мира, принявшим на себя первый удар кремлевских полчищ. Дальнейшие акции РФ – интервенция в Сирии, вмешательство в американские выборы, дело Скрипалей – дополняли эту картинку. Новая холодная война предполагала новый крестовый поход против Москвы и несгибаемых героев, способных его возглавить.

Чем является путинская Россия для Западе

Однако в западных столицах такая трактовка происходящего пользовалась куда меньшей популярностью, чем в Киеве. Мы считали украино-российское противостояние глобальным реваншем Кремля – а Западе видели лишь очередной региональный конфликт. Мы рассматривали путинскую Россию как реанимированную империю зла – а на Западе ее воспринимали как проштрафившегося торгового партнера, которого можно и нужно перевоспитать. Мы рассуждали о возвращении в 1980-е годы – а на Западе хотели вернуться в 2013-й, когда Россия считалась респектабельным членом G8, и ни о каких аннексиях не было и речи.

К нашему разочарованию, никто из западных лидеров не претендовал на лавры второго Рейгана, рвущегося в бой. Барак Обама казался нам чересчур мягким и деликатным. Ангела Меркель выглядела слишком прагматичной и расчетливой. Тоска по герою старой закалки была так велика, что некоторые попытались назначить на эту роль эпатажного Дональда Трампа: но и президент-скандалист не оправдал украинских чаяний…

И вот теперь семилетнее ожидание, похоже, вознаграждено. Ветеран американской политики Джо Байден уже показал себя приверженцем жесткой линии и назвал вещи своими именами.

С его благотворным влиянием уже связывают перемены в Украине: воинственный поворот на Банковой и санкции против Медведчука и компании. От нового президента ждут активной поддержки на всех фронтах – от антипутинского до антиолигархического и антикоррупционного.

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Что ж, энтузиазм украинских поклонников Байдена вполне естественен, но у этого энтузиазма есть и оборотная сторона. Слишком высока планка надежд, которые наша патриотическая общественность связывает с главой другого государства. Слишком велик соблазн мысленно переложить на Белый дом не только обуздание Кремля, но и решение любых отечественных проблем. И слишком легко забыть простую истину: даже самый сильный союзник никогда не сделает за нас того, что мы должны сделать для себя сами.