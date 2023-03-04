Байден переніс операцію з видалення злоякісної пухлини

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переніс хірургічну операцію з видалення злоякісної пухлини із грудей. Сталося це нещодавно – 16 лютого.

Про це стало відомо з листа лікаря Кевіна О'Коннора, опублікованого на офіційному сайті Білого дому.

Дивіться також Як вони це переживуть: Байдену та його рідним заборонили в'їзд до Пензенської області Росії

Байден мав рак шкіри – президента США прооперували

У листі мовиться, що 16 лютого в Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда президенту США видалили пошкодження шкіри грудної клітки у межах комплексної оцінки стану здоров'я.

За словами О'Коннора, операція пройшла успішно, місце видалення пухлини добре зажило. Біопсія показала, що Джо Байден мав базальноклітинний рак шкіри.

Що відомо про цей тип раку Базальноклітинний рак шкіри – це найбільш поширена форма раку шкіри, яка розвивається з базальних клітин, що знаходяться в нижній частині епідермісу – верхнього шару шкіри. Цей тип раку здебільшого не поширюється на інші частини тіла, але може пошкоджувати навколишні тканини та органи, якщо залишається непоміченим.



Базальноклітинний рак шкіри зазвичай з'являється на обличчі, шиї або руках, які найчастіше відкриті до сонячного світла. Існує кілька факторів, які можуть збільшувати ризик розвитку базальноклітинного раку шкіри, зокрема, тривала експозиція до сонячних променів, особливо у дитинстві, та звичка відвідувати солярій.

Медик також зазначив, що американський лідер продовжить перебувати під наглядом дерматологів.

Осередки базальноклітинної карциноми не схильні до "поширення" або метастазування, як це відомо у разі деяких більш серйозних ракових захворюваннях шкіри, таких як меланома або плоскоклітинний рак,

– сказав Кевін О'Коннор.

Нагадаємо, що за даними Daily Mail, на 11 січня у першої леді США Джилл Байден була запланована операція з видалення новоутворення над правим оком. Повідомлялося, що дружині американського президента діагностували рак шкіри.

А 13 лютого російські журналісти повідомили, що у Росії засекретили контракти про онкологічні обстеження Владіміра Путіна. Представники ЗМІ, які раніше мали доступ до документів, наголосили, що з російського сайту держзакупівель зникли дані, що вказують на те, що президент країни-агресорки періодично відвідує онколога.