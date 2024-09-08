Байден провів 40% свого президентського терміну у відпустці

Джо Байден провів у відпустці 40% свого президентського терміну. Минулої суботи, 31 серпня, президент США відпочивав на пляжі у Рехобот-Біч, і, як пишуть у ЗМІ, це був 16-й вихідний поспіль.

Таку статистику оприлюднили у мережі, посилаючись на дані Республіканського національного комітету. Також у ЗМІ додали, що попередній президент, Дональд Трамп, провів у відпустці менше часу – 26%.

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У ЗМІ розкритикували Байдена за довгу відпустку

81-річний Джо Байден за майже 4 роки свого президентства провів у відпустці 532 дні з 1326 робочих. Це приблизно 40% від усього президентського терміну.

У ЗМІ додали, що середньостатистичному американцю, який отримує 11 днів відпустки на рік, довелося б працювати протягом 48 років, щоб накопичити таку кількість вихідних.

Через це Байдена розкритикували у мережі. Колишній радник Білого дому під час президентства Трампа заявив, що "інфляція вийшла з-під контролю, ціни занадто високі, кордони переповнені нелегалами, однак Байден хоче лише піти у відпустку".

Окрім того, у мережі зауважили, що 31 серпня Байден відпочивав на пляжі Рехобот-Біч, що у штаті Делавер, і це був 16-й поспіль день у його відпустці.

Байден на пляжі 31 серпня: дивіться відео

У ЗМІ також порівняли, як довго відпочивали у відпустці попередні президенти США. Так, Дональд Трамп, порівняно з Байденом, провів у відпустці значно менше часу – 381 день з 1461 дня на посаді (близько 26%). Барак Обама та Рональд Рейган проводили у відпустці лише 11% своїх двох термінів президентства.

39-й президент США Джиммі Картер за 4 роки майже не відпочивав. Він брав відпустку лише на 79 днів, що становить лише 5% від його президентського терміну.