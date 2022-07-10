Новий поворот сюжету, – Семиволос про поставки радянської зброї Україні
Видання The New York Times вважає, що Джо Байден під час візиту на Близький Схід спробує домовитися там про радянську зброю для України.
Ця тема з радянською зброєю виникла зненацька. Адже ще декілька днів тому про це ніхто не говорив. Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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Він зазначив, що ключовою ідеєю візиту Байдена на Близький Схід, а саме в Ізраїль і Саудівську Аравію, – була розмова про ціну на нафту. А також врегулювання відносин між США і Саудівською Аравією.
Тому виникнення теми радянської зброї – це абсолютно новий поворот сюжету. Проте він же не раптово виник. Тобто, як мінімум, існують певні домовленості,
– зазначив Ігор Семиволос.
"Ми знаємо, що країни Перської затоки доволі активно купували радянську зброю. Часто вона використовувалася для подальшого пересилання в інші країни. Наприклад, в Африку", – пригадав Семиволос.
Він додав, що очевидно цієї зброї є ще достатньо й це може бути предметом переговорів.
"Я б сказав, що переговори між американцями й країнами Перської затоки щодо зброї відбуваються тривалий час. Ми знаємо, що існує, як мінімум, серія домовленостей про постачання сучасної американської зброї на Близький Схід", – повідомив експерт.
За його словами, очевидно в рамках тих домовленостей можна говорити про часткову заміну радянської зброї на американську. Проте наскільки великий відсоток може прийти з цього регіону, точні дані наразі невідомі.
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