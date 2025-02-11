Зеленський розкритикував Байдена за зволікання з військовою допомогою

Український президент Володимир Зеленський розкритикував колишнього президента США Джо Байдена через його небажання надавати Україні зброю на початку повномасштабного вторгнення.

Про це український лідер повідомив у розширеному інтерв'ю для The Guardian у Києві, передає 24 Канал. На його думку, це вплинуло на Росію та розв'язало їй руки стосовно України.

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Що сказав Зеленський про Байдена

Як пише видання, команда Володимира Зеленського розчарована у побоюваннях колишнього президента США Джо Байдена стосовно потенційної ескалації. Втім, на його думку, важко відповісти, чи Байден врятував Україну, чи повільно реагував на виклик Путіна.

Окремо український президент розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю після російського вторгнення у лютому 2022 року. Водночас він висловив вдячність за всю допомогу, надану нашій державі, яка надійшла згодом.

Цей брак впевненості додав впевненості Росії,

– вважає Зеленський.

Однак він зазначив, що об'єктивна оцінка з цього приводу з'явиться лише з часом, оскільки є багато речей, які відбувалися за лаштунками, зокрема переговори. За його словами, "пізніше ми дізнаємося, ми все дізнаємося" щодо цього.

Раніше президент поділився, що перед початком повномасштабного вторгнення США відмовили Україні у постачанні зброї. Він сказав, що звертався до Європи та США із проханням допомоги в озброєнні та санкціях, коли Росія почала збирати війська біля кордонів із нашою державою.