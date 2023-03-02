"Китайська куля у смартфоні": Байдену можуть дозволити "банити" TikTok

Джо Байден може отримати всі повноваження, аби заборонити китайський додаток TikTok та інші соціальні мережі. Це рішення вже підтримав Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Сталося це 1 березня і тепер слово за Палатою представників та Сенатом США.

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У Комітеті законодавці проголосували 24 голосами проти 16 за надання адміністрації нових повноважень щодо заборони додатка ByteDance, яким користуються понад 100 мільйонів американців, а також інших додатків. Вони, як вважають у комітеті, становлять загрозу безпеці. Демократи в комітеті виступили проти законопроєкту, автором якого був голова комітету республіканець Майкл Маккол.

Після голосування Маккол сказав журналістам, що, на його думку, законопроєкт про TikTok буде винесений на розгляд "досить скоро" і проголосований повним складом Палати представників вже цього місяця.

Були й ті, хто виступав проти

Представник демократів у комітеті Грегорі Мікс заявив, що він рішуче виступає проти цього закону, оскільки той, зокрема, "залучить більше компаній у сферу діяльності Китаю, знищить робочі місця тут, у Сполучених Штатах, і підірве основні американські цінності – свободу слова і вільне підприємництво".

Колишній президент Дональд Трамп у 2020 році намагався заблокувати новим американським користувачам завантаження WeChat і TikTok.

У червні 2021 року президент Джо Байден відкликав укази Трампа, які мали на меті заборонити завантаження, і доручив Міністерству торгівлі провести огляд проблем безпеки, пов'язаних з цими додатками.