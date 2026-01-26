Росіяни кинули іноземця на "м'ясний штурм": на Донеччині ЗСУ ліквідували найманця з Філіппін
- На Донеччині ЗСУ ліквідували найманця з Філіппін Джона Патріка, який воював на боці Росії.
- Розвідка повідомляє, що Росія залучає іноземців до армії через обман або тиск, обіцяючи службу в тилу або погрожуючи проблемами з поліцією.
Іноземці продовжують долучатися до російської армії. Серед ліквідованих на Донеччині окупантів воєнні розвідники виявили тіло Джона Патріка – громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці держави-агресора.
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Що відомо про Джона Патріка?
За даними ГУР, іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії.
Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав.
За даними, які вилучили з електронних пристроїв філіппінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого Патріка без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі, адже ніякої евакуації не передбачалось.
Сили оборони ліквідували найманця з Філіппін / Фото ГУР
Розвідка зазначає, що Росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.
ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо – нелегальної, адже поїздка до країни-агресорки – це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки та шансу на життя.
Хто ще з іноземців загинув, воюючи за Росію?
Згідно з розслідуванням BBC та "Медіазона", станом на липень 2025 року, понад 500 іноземців із 28 країн загинули, воюючи на боці Росії в Україні.
Серед загиблих найбільше громадян Таджикистану, Узбекистану, Грузії та Непалу, а також є випадки серед громадян США, включаючи сина заступниці директора ЦРУ Майкла Глосса. Також зазначається, що найбільші втрати серед іноземців припадають на Північну Корею.
В українському полоні перебувають понад 100 громадян із 32 країн, окрім Росії. Найбільше – з Узбекистану та Таджикистану. Станом на липень 2025 року, 49% ворожих полонених від загальної кількості становлять іноземці.