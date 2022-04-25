Джонсон чітко пояснив Гутеррешу "важливість глобальної солідарності з Україною"

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон чітко пояснив Антоніу Гутеррешу "важливість глобальної солідарності з Україною". Також Британія заявила, що продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами.

Відповідну інформацію політик повідомив 24 квітня. Це трапилось перед візитом генсекретаря ООН в Москву, Київ та турецьку Анкару.

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Джонсон пригадав Гутеррешу про "важливість глобальної солідарності з Україною"

Між політиками відбулась розмова про ситуацію в Україні.

Прем'єр-міністр чітко підкреслив важливість глобальної солідарності з Україною. При цьому Велика Британія продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб підтримати Україну, щоб захистити себе,

– мовиться у повідомленні.

У Бориса Джонсона повідомили, що обговорили:

стурбованість щодо нападів в обложених російськими військами містах, таких як Маріуполь і Херсон;

необхідність забезпечити припинення вогню, сприяти гуманітарним зусиллям і дозволити мирним людям виїхати.

Сам Борис Джонсон під час розмови заявив, що Володимир Путін здійснює "нудотну та відверту агресію", що має руйнівні наслідки для українського народу.

До речі, сам генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідає Росію 26 квітня. У Москві він зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним.

Натомість додав, що перед цим, 25 квітня, відвідає Туреччину.

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