Контактував з хворим: після скандалу Джонсон таки піде на самоізоляцію

Борис Джонсон контактував з міністром, у якого підтвердили коронавірус. Спочатку британський прем'єр-міністр не планував йти на самоізоляцію. Згодом його рішення змінилося.

Він та міністр фінансів Ріші Сунак планували взяи участь у пілотній урядовій програмі. Згідно з нею, на заміну традиційній самоізоляції приходять щоденні тести на COVID-19.

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Програма передбачала, що політики займатимуться лише вкрай важливими справами. Водночас у позаробочий час їм таки доведеться самоізолюватися, пояснили у Даунінг-стріт.

Реакція опозиції

Такі новини обурили опозиційну партію – лейбористів. Там заявили, що британцям це дасть підстави думати, мовляв, "є одне правило для політиків, а для решти – інше".

Джонсон та Сунак змінили рішення

Восени 2020 року на коронавірус захворів один із депутатів, з яким Джонсоном контактував понад пів години. Тоді британський прем'єр самоізолювався.

Після вкрай негативної реакції суспільства політики відмовилися від участі у пілотній програмі, яка доступна для деяких міністрів та 20 британських організацій, пише Bloomberg. Про це у Джонсона повідомили зранку 18 липня. Там уточнили, що прем'єр-міністр перебуває у своїй заміській резиденції та не має наміру покидати її до кінця терміну самоізоляції. Натомість Ріші Сунак висловився про цю ситуацію у своєму твітері. Він визнав, "що навіть відчуття того, що правила різні для всіх, є неправильним".

Що відомо про хворого міністра

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід отримав позитивний тест на COVID-19 у суботу, 17 липня. Раніше він повністю вакцинувався.

Чиновник та його родина відправилися на самоізоляцію. Урядовець також поділився, що має "дуже легкі симптоми". Тому закликав усіх робити щеплення.

Напередодні з Джавідом зустрічалися Джонсон та Сунак. Тож після інформації про його хворобу з ними зв'язалися співробітники органу, який відстежує контакти.

Джонсон вже хворів на COVID-19: перебіг був тяжким

Британський політик підчепив коронавірус наприкінці березня 2020 року. Спочатку симптоми були легкими. Втім, 5 квітня, через 10 днів після позитивного тесту, Джонсон потрапив у реанімацію. Вже згодом, повністю одужавши, політик розповів, що перебіг хвороби був важким. Влада навіть розробила план дій на випадок його можливої смерті, а лікарі підготували офіційну заяву.