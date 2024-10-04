"Школярки із закритої школи": Джонсон у новій книзі порівняв лідерів G7 з персонажами книги

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон працює над новою книгою своїх мемуарів. З частиною з них ознайомились журналісти.

Борис Джонсон порівняв лідерів країн Великої сімки на саміті в Карбіс-Бей 2021 року з персонажами-школярками із серії підліткових романів Мелорі Тауерс авторства Енід Блайтон. Він пояснив, хто з політиків як поводився.

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Хто є хто

Джнсон написав, що гостра на язик дівчина, відома своїм "котячим" почуттям гумору – це Ангелу Меркель. Джастін Трюдо — "спортивна дівчина, яка наполягає на купанні в Атлантичному океані". Натомість Учениця за обміном з Франції, "мініатюрна, ніжна та стурбована тим, що в неї на носі можуть з’явитися веснянки" – Еммануель Макрон.

Найбільша шкільна сенсація – нова дівчина, яка приїжджає на більшій і шикарнішій машині, ніж у всіх інших, із багажем із монограмами та тенісною ракеткою з Harrods,

– так Джонсон висловився про Байдена.

За словами Джонсона, той навіть фліртував з його дружиною. Водночас він наголосив, що у нього були прекрасні стосунки з Джо Байденом.

Самого ж себе Борис Джонсон порівняв із "директрисою зі сталевим поглядом, міс Грейлінг" з персонажів Мелорі Тауерс.