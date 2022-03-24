Джонсон пояснив, чому Велика Британія не передає Україні танки
Джерело:ютуб-канал Guardian News
У Лондоні пояснили, чому не передають Україні танки для боротьби з Росією. Насамперед, тому що наразі це логістично складно організувати.
Про це 24 березня заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він поспілкувався з журналістами після зустрічі лідерів НАТО у Брюсселі.
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Надати танки – логістично непросто
Джонсон підкреслив, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити Маріуполь й допомогти тисячам людей, які там залишилися. Для цього йому потрібне озброєння, зокрема, й танки.
Політик пояснив, що Лондон намагатиметься з цим допомогти, але поки що це логістично складно реалізувати. Це стосується й винищувачів. Тому наразі акцент роблять на іншому озброєнні.
Це крилаті ракети, які допоможуть захистити українців від бомбардувань із повітря й успішно протистояти "Градам" та російській важкій артилерії,
– зазначив він.
"Думаю, якщо ми допоможемо їм у цьому, це буде дуже цінним. Адже вони потребують захисту від безжального натиску від артилерії та ракетних установок", – додав прем'єр-міністр.Зверніть увагу! Крім цього, Джонсон анонсував, що Велика Британія надасть Україні ще 6 тисяч ракет та 25 мільйонів для ЗСУ.
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