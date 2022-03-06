Джонсон представить план дій на 6 пунктів, який гарантує, що "Путін повинен провалитися"

У Великій Британії підготували план із 6 пунктів для протидії російській агресії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон представить його під час зустрічі з лідерами Нідерландів, Канади та Центральної Європи.

План Лондона передбачає створення міжнародної гуманітарної коаліції для підтримки України. Крім того, західні партнери, згідно з документом, мають посилити обороноздатність України та тиснути на путінський режим.

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Найперше план Джонсона передбачає об'єднання країн для гарантії того, що Путін не зможе реалізувати свої загарбницькі плани. Крім того, офіційний Лондон закликає партнерів не допустити нормалізації війни Росії проти України.

У релізі британського уряду йдеться про те, що міжнародні партнери повинні співпрацювати з легітимним урядом України, розпочати кампанію зі зміцнення безпеки євроатлантичного регіону та докладати зусиль для дипломатичного врегулювання конфлікту.

Цей план спрямований на те, щоб Путін і його загарбницькі плани зазнали краху.

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