Джонсон шокований смертними вироками іноземцям, які воювали в лавах ЗСУ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шокований смертними вироками громадянам його країни, які воювали у лавах ЗСУ. Це судилище провели посіпаки Путіна на непідконтрольній частині Донеччини.

Пре це повідомив речник очільника уряду Великої Британії. Він зазначив, що прем'єр наказав міністрам зробити все, що в їх силах, щоб забезпечити звільнення незаконно засуджених британців.

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Борис Джонсон шокований вироком

Прем'єр-міністр був вражений вироком цим людям. Він уважно стежив за справою і попросив міністрів зробити все можливе, щоб спробувати возз’єднати їх із сім’ями якнайшвидше,

– заявив речник.

Речник додав, що чоловікам перебувають під захистом Женевської конвенції як військовослужбовці Збройних сил України. Тому влада Великої Британії продовжить тісно співпрацювати, щоб спробувати якомога швидше звільнити незаконно засуджених британців.

Велика Британія співпрацює з Україною, щоб звільнити засуджених

Він сказав, що Велика Британія узгоджує дії з українськими чиновниками, щоб домогтися їхнього звільнення.

Відповідаючи на запитання, чи поговорить Британія з Москвою з цього приводу, він сказав, що Велика Британія не має регулярної взаємодії з росіянами.

Також міністерка закордонних справ Ліз Трасс провела розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою і сказала, що смертний вирок британцям є "кричущим порушенням Женевської конвенції".

Реакція МЗС Росії на заклики зупинити судилище

Тим часом Міністерство закордонних справ Росії у звичній для них манері відреагувало на заклики Великої Британії звільнити їхніх громадян з незаконного ув'язнення. У заяві йдеться, що Велика Британія має оскаржити вирок самопроголошеній республіці, яку Велика Британія не визнає. І додали, що реакція країни на вирок була "істеричною".

Що відомо про засуджених

Путінські посіпаки засудили до смертної кари трьох іноземців, які воювали в ЗСУ проти Росії. Серед них два громадяни Великої Британії – Ейден Аслін та Шон Піннер. А також громадян Марокко – Брагім Саадун.

28-річний Ейден Еслін ще з 2018 року записався добровольцем до лав ЗСУ та приєднався до 36-ої бригади морської піхоти. 48-річний Шон Піннер того ж року приїхав до України, щоб передати українським військовим свій досвід, він ветеран британської армії. А 22-річний Брагім Саадун у 2019 році вступив на факультет аерокосмічних систем в КПІ, але вже у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України.

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