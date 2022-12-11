Війна в Україні може закінчитися тільки поразкою Путіна: Джонсон розповів, що для цього треба

Вірний друг України Борис Джонсон наголосив, що війна може завершитися лише поразкою російського диктатора. Експрем'єр Великої Британії також розповів, що саме допоможе цього досягти.

Жодне врегулювання шляхом переговорів з Росією неможливе. Чим довше триває конфлікт, тим дорожчим він стає, підкреслив Борис Джонсон.

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Жодної угоди "земля в обмін на мир" бути не може

Джонсон переконаний, що російські війська повинні бути відкинуті до фактичних кордонів до 24 лютого. Колишній прем'єр Великої Британії наголосив, що ані Володимир Зеленський, ані український народ не можуть змиритися з іншим результатом після пережитої жорстокості окупантів.

Ніякої угоди "земля в обмін на мир" не може бути, навіть якби Путін пропонував її, і навіть якби йому можна було довіряти, чого не можна сказати про нього,

– наголосив Джонсон.

Та додав, що в інтересах усіх, зокрема і самої Росії, щоб "завіса якомога швидше опустилася над авантюрою Путіна". Зокрема, не у 2024 чи 2025, а у 2023 році. Джонсон переконує, що світ не може далі дивитися, як українців тероризують безпілотниками та ракетами.

"Це моральна огида, коли мільйони ніч за ніччю залишаються без опалення, світла чи води, не кажучи вже про безперервне безладне вбивство мирних жителів. І чим довше Путін продовжуватиме свої безглузді нападки, тим довше триватиме глобальна економічна кровотеча", – наголосив політик.

"Давайте допоможемо цим відважним українцям"

Треба терміново переглянути, що саме може зробити Захід, аби допомогти українському народові вигнати геть окупантів. Джонсон впевнений, що це єдина правдоподібна основа, на якій взагалі можна починати розмову про майбутнє.

Тож розділимо тягар і прискоримо розв'язку. Спочатку давайте надамо українцям необхідну допомогу проти атак з повітря. Києву потрібні безпілотні літальні апарати для виявлення місць запуску безпілотників і ракет, а також зенітні ракети для їх виведення,

– зазначив Джонсон.

Окрім того, Україні необхідні системи більшого радіуса дії, зокрема, такі, як ATACMS. Вони б дозволили націлюватися на пускові майданчики, підкреслив політик. Також він закликав надати нашій державі бронемашини та танки.

Окрім того, Джонсон наголосив, що виснажливий контраргумент про те, що начебто збільшення постачання зброї загрожує ескалацією, – це повна нісенітниця. Адже Путін знає, які будуть наслідки за використання ядерної чи іншої зброї масового знищення. Ба більше, російський диктатор сам боїться ескалації.

Заради всього світу, давайте допоможемо цим відважним українцям завершити справу, і чим швидше, тим краще,

– підсумував Джонсон.

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