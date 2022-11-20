Джонсон заробив понад 300 тисяч євро за 8 годин: як йому це вдалося

Колишній прем'єр-мінстр Великої Британії Борис Джонсон заробив 276 130 фунтів стерлінгів, що становить близько 316 тисяч євро. Такий гонорар політик отримав всього за 8 годин.

Гонорар заплатили Джонсону за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс. Журналісти підрахували, що працював політик 8 з половиною годин.

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Втім, сам виступ тривав 30 хвилини, ще 45 хвилин – розмова біля каміна. Гонорар експрем'єра сягнув майже 32 500 фунтів за годину, тобто понад 37 тисяч євро.

Джонсон перервав відпустку

Видання Times зазначає, що Джонсон перервав свою відпустку з дружиною і дітьми в Домінікані, аби поїхати на 1 день в США.

До речі, члени британського парламенту повинні документувати додаткові витрати у спеціальному реєстрі. Його оновлюють кожні 28 днів. Відповідно до даних в реєстрі, після виступу Джонсон поїхав до Монтани. Його запросив медіамагната Руперт Мердок за 11 559 фунтів стерлінгів – 13 260 євро.

Такий заробіток – не новий

ЗМІ зауважує, що така практика заробітку поширена серед британських політиків. Наприклад, попередниця Джонсона, прем'єр-міністерка Тереза Мей також регулярно заробляє чималі гроші на виступах.

Однак, якщо порівнювати, її гонорари виглядають скромними. В останньому записі в реєстрі Мей вказала, що отримала 97 000 фунтів стерлінгів за виступ у США.

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