Росія не розвалиться, – Джонсон про наслідки поразки для Путіна

Після перемоги України у війні Росія не розвалиться. Ця країна - велика, горда, стара держава.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На його думку, нікого не має хвилювати, що буде з політичною кар’єрою Владіміра Путіна після поразки у війні.

Важливо Джонсон розповів про своє бачення перемоги та майбутню битву за Крим

Джонсон розповів про наслідки поразки для Путіна

На запитання журналіста, що буде з Росією після поразки, Джонсон заявив, що "не наша робота – радити, як Путіну зберегти своє крісло у Кремлі".

Я не думаю, що нас має непокоїти політична кар’єра Путіна. Це не наша робота – радити, як йому зберегти своє крісло у Кремлі,

– сказав він.

За словами Джонсона, головна задача - допомогти Україні перемогти так швидко, як це можливо.

"І коли це станеться – то знаєте, що буде? Подивіться на опитування в Росії, подивіться, як Путін контролює медіа та формування громадської думки в Росії. Йому не буде складно переконати російське населення у тому, що його "спеціальна військова операція" досягла "спеціального успіху", просто це відбулося у "дуже спеціальний спосіб", який він усім пояснить. Він розкаже росіянам, що Україна "денацифікована" і що зникли всі "нацисти", яких насправді й не існувало", – зазначив колишній прем’єр.

Джонсон наголосив, що у російського диктатора є достатньо політичного простору, щоби заявити російському народові, що він досяг своєї мети в Україні. На думку політика, після поразки у війні Росія не розвалиться.

Не думаю що це станеться. Я думаю, що Росія – велика, горда, стара країна. Тому Росія не розвалиться, ні,

– заявив Джонсон.

Він додав, що мета усього світу – не в тому, щоб досягти якихось конкретних змін у Москві, а захистити і допомогти Україні, а також, щоб наша держава була вільною, суверенною і незалежною.

Джонсон висловився про повернення Криму

Борис Джонсон заявив, Захід підтримає Україну в майбутній битві за тимчасово окупований Крим. Але спершу нашій країні допоможуть повернути Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і весь цей "сухопутний коридор".