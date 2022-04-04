Джонсон на зустрічі з Шольцом переконуватиме його посилити санкції проти Росії, – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 квітня має вперше за час своєї каденції відвідати Лондон. Очікується, що Борис Джонсон закликатиме Шольца посилити дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію.

Велика Британія хоче переконати Німеччину у необхідності впровадження нових санкцій проти Росії на тлі занепокоєння, що союзники НАТО почнуть підштовхувати Україну до "умиротворення". Про це повідомило британське видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело в уряді країни.

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Жодних домовленостей, поки Україна максимально не закріпить свої позиції

За інформацією The Times, Олаф Шольц вперше на посаді канцлера Німеччини відвідає Лондон цього тижня. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у п'ятницю, 8 квітня.

Уряд Великої Британії занепокоєний, що країни-члени НАТО "надто сильно прагнуть", щоб Україна підписала мирну угоду з Росією. Разом з тим британські чиновники вважають, що "врегулювання" повинно бути досягнене лише тоді, коли Україна опиниться у "максимально сильній позиції".

Так, очікується, що Борис Джонсон на зустрічі закликатиме Шольца до нових санкцій проти Росії та спонукатиме його до посилення дипломатичного, економічного та військового тиску на країну-агресорку.

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