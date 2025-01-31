"Лише пришвидшує поділ Росії": Джорджеску знову заговорив про "румунські території України"

Проросійський румунський політик Келін Джорджеску знову заявив про "румунські території України", розкритикував президента Зеленського та назвав його "напівдиктатором". У ЦПД переконані, що таким чином Джорджеску лише пришвидшує поділ Росії.

Варто зазначити, попри те, що війну проти України розпочав російський диктатор Владімір Путін, колишній кандидат у президенти Румунії в ефірі телеканалу Realitatea Plus звинуватив політиків у Києві в "розпалюванні конфлікту". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Що заявив Джорджеску

Джорджеску вважає, що війна в Україні призвела до "дестабілізації європейської економіки". Окрім цього, він назвав українського президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".

Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони й двері наших будинків для наших сусідів. Однак, у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, у тому числі й у Києві,

– додав Джорджеску.

Він заявив, що в нього також є проблема з "напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси". Джорджеску звинуватив Зеленського в тому, що він нібито не допускає вільних виборів та жодного разу не просив про діалог, перш ніж просити зброю.

Окрім цього, Джорджеску прокоментував свою заяву, в якій назвав Україну вигаданою державою. Він вважає, що вона буцімто створена лише з волі великих країн.

Це не слід вважати тенденційним або наклепницьким твердженням. Навіть Німеччина переосмислила себе в 1989 році з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно враховувати, – каже Джорджеску.

Проросійський політик висміяв реакцію українського МЗС на його заяву щодо того, що він є "маріонеткою Кремля" та повідомив, що "радий її бачити". На думку Джорджеску, це нібито означає, що дипломати в Києві відчули, "як звучить заява, яка створює національне розчарування".

Окрім цього, він додав, що буцімто таке ж відчуття мають десятки тисяч румунів в Україні, яких начебто там не поважають.

Як у ЦПД відреагували на заяви Джорджеску

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, що проросійські політики, які починають розповідати про "поділ України", лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії та успіх національних утворень на її території.

Коваленко додає, що "агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу" не має довіри й тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої Росії для зменшення світових загроз".