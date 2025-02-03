"Велика Румунія стала Малою": Джорджеску пояснив свої зазіхання на українські землі

Келін Джорджеску, який балотувався в президенти Румунії, нещодавно зробив обурливу заяву про розділ України. Тепер він пояснив, що мав на увазі, але фактично повторив свої слова.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24. Українське МЗС засудило заяву румунського політика, назвавши Джорджеску маріонеткою Кремля.

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Як Джорджеску пояснив свої слова про розділ України

На телебаченні він сказав: мав на увазі, що такі події можуть відбутися гіпотетично, суто в теорії. І пройшовся по своїх критиках, мовляв, вони лицемірні, поверхневі та "функціонально неграмотні".

"Нам потрібно вчитися на нашому історичному досвіді. Світ змінюється", – підкреслив Келін Джорджеску.

Власне, в попередній обурливій заяві він і просував тезу, що світ зміниться. І Румунія має встигнути урвати собі шматок України.

Тепер політик закликав урахувати власні помилки. Але знову звів це до територіальних претензій. Нібито є "історичні орієнтири, за які не можна виходити", а для Румунії "недобре помилятися".

Ми в той час, я маю на увазі принаймні Другу світову війну, зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія перетворилася на Малу Румунію. Такою є реальність,

– сказав він.

Довідка. Відповідно до Вікіпедії, Велика Румунія – це ідея максимального розширення кордонів Румунії. До 1940 року ця країна мала найбільше територій, серед них і Північну Буковину. З 1991 року в Румунії існує партія "Велика Румунія", яка хоче повернення до кордонів 1940 року.



Велика Румунія / Фото Вікіпедія

Деталі попередньої заяви

30 січня Джорджеску назвав Україною вигаданою державою. На його переконання, розподіл України неминучий. Румунії має відійти Північна Буковина, а "Львів залишиться з поляками". Іншу територію Україну політик назвав "Малоросією".

Свої імперські візії Джорджеску приправив радянщиною. Але сам заплутався.

Україна – вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка,

– сказав він.

Потребу перекроїти центр Європи на догоду Путіну Джорджеску пояснив тоді лаконічно: це неминуче.

