"Велика Румунія стала Малою": Джорджеску пояснив свої зазіхання на українські землі
- Джорджеску пояснив свої слова про розподіл України.
- Раніше він говорив, що Північна Буковина має відійти до Румунії, а Львів – до Польщі.
Келін Джорджеску, який балотувався в президенти Румунії, нещодавно зробив обурливу заяву про розділ України. Тепер він пояснив, що мав на увазі, але фактично повторив свої слова.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24. Українське МЗС засудило заяву румунського політика, назвавши Джорджеску маріонеткою Кремля.
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Як Джорджеску пояснив свої слова про розділ України
На телебаченні він сказав: мав на увазі, що такі події можуть відбутися гіпотетично, суто в теорії. І пройшовся по своїх критиках, мовляв, вони лицемірні, поверхневі та "функціонально неграмотні".
"Нам потрібно вчитися на нашому історичному досвіді. Світ змінюється", – підкреслив Келін Джорджеску.
Власне, в попередній обурливій заяві він і просував тезу, що світ зміниться. І Румунія має встигнути урвати собі шматок України.
Тепер політик закликав урахувати власні помилки. Але знову звів це до територіальних претензій. Нібито є "історичні орієнтири, за які не можна виходити", а для Румунії "недобре помилятися".
Ми в той час, я маю на увазі принаймні Другу світову війну, зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія перетворилася на Малу Румунію. Такою є реальність,
– сказав він.
Довідка. Відповідно до Вікіпедії, Велика Румунія – це ідея максимального розширення кордонів Румунії. До 1940 року ця країна мала найбільше територій, серед них і Північну Буковину. З 1991 року в Румунії існує партія "Велика Румунія", яка хоче повернення до кордонів 1940 року.
Велика Румунія / Фото Вікіпедія
Деталі попередньої заяви
30 січня Джорджеску назвав Україною вигаданою державою. На його переконання, розподіл України неминучий. Румунії має відійти Північна Буковина, а "Львів залишиться з поляками". Іншу територію Україну політик назвав "Малоросією".
Свої імперські візії Джорджеску приправив радянщиною. Але сам заплутався.
Україна – вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка,
– сказав він.
Потребу перекроїти центр Європи на догоду Путіну Джорджеску пояснив тоді лаконічно: це неминуче.