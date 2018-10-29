Джошуа планує провести три поєдинки у 2019 році

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) Едді Хірн озвучив плани свого клієнта на 2019 рік.

Перший бій може відбутися 13 квітня на "Уемблі" Джошуа планує битися з Діонтеем Уайлдером.

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Свій другий бій Джошуа планує провести влітку в США проти Джарелла Міллера. Для Джошуа це буде перший бій в США.

В кінці 2019 року Джошуа планує провести бій з обов'язковим претендентом на титул IBF Кубратом Пулєвим на одному з футбольних стадіонів Великобританії.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа після перемоги над Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО) запропонував уболівальникам через Twitter обрати йому наступного суперника.

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