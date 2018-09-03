Джулія Робертс стала зіркою реклами нових парфумів Lancome

Голлівудська кіноактриса Джулія Робертс знялась в чарівному відеоролику для французького бренду Lancôme. Зірка стала зіркою реклами нового аромату La Vie Est Belle.

Автором відеоролику з голлівудською зіркою став французький режисер Бруно Авеллан. Зйомки реклами проходили на знаменитій студії Universal в Лос-Анджелесі. У новому відеоролику Джулія постала в образі доброї феї, яка допомагає людям помічати прекрасні речі в кожній миті. Саундтреком ролику стала кавер-версія пісні барбадоської співачки Ріанни "Diamonds".

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Джулія Робертс в рекламі нового аромату La Vie Est Belle

Як зазначають творці нових парфумів, аромат La Vie Est Belle "створений для того, щоб робити людей щасливими". Парфуми бренду Lancôme містять нотки ірису, ванілі та пачулі. Варто додати, що La Vie Est Belle є найпопулярнішим ароматом в Європі і третім за популярністю у всьому світі.