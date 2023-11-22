Побачити Київ з найвищої точки: дзвіницю Києво-Печерської лаври відкрили вперше за 30 років

Дзвіницю Києво-Печерської лаври вперше за 30 років відкрили для туристів. Це сталося після ремонтно-реставраційних робіт.

Радісну для туристів новину повідомив Максим Остапенко – директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Доступ до верхівки споруди закривали на цілих три десятиліття. Увесь цей час мандрівники не мали змоги помилуватися прекрасним краєвидом з найвищої точки.

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Окрім того, люди, які підкорять вершину, зможуть помилуватися особливими дзвонами Лаври.

Що відомо про лаврську дзвіницю

Дзвіниця Лаври – найвища церковна споруда в українській столиці. Її висота становить 96,5 метра. Щоб піднятися на верхівку дзвіниці, українцям потрібно подолати 374 сходинки.

Історія лаврської дзвіниці сягає сивої давнини. Її будували з 1731 по 1745 рік. Тоді на будівництво витратили 5 мільйонів цеглин різної форми.

Українців закликають скористатися унікальною нагодою й подивитися на осінньо-зимовий Київ з унікальної споруди. Особливою родзинкою стала заметіль, яка накрила Київ. Це співпало з відкриттям дзвіниці. Українці діляться фотографіями у соцмережах. Переглянути їх можна тут.