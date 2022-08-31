Відповідну заяву про припинення постачання газу зробили у російському "газпромі". Французька сторона заявила, що такі дії є шантажем.
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"газпром" припиняє постачати газ французькій Engie
Російський "газпром" заявив у вівторок (мовиться про 30 серпня – 24 канал) що повністю призупиняє постачання газу для великої європейської енергетичної компанії Engie (ENGIE.PA) через суперечку щодо контрактів,
– мовиться у повідомленні.
російська компанія заявила, що нібито проблема полягає в тому, що компанія не сплатила росії за "липневі поставки у повному обсязі" та посилається на чергових указ путіна.
У "газпромі" заявили, що призупинять транспортування газу з 1 вересня 2022 року. Відновлять нібито тільки тоді, коли отримають оплату за липень у повному обсязі.
У Engie відповіли на закиди "газпрому"
Франція ці дії росіян назвала шантажем. Міністерка енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що росія використовує газ, як зброю війни.
Ми готуємося до найгіршого сценарію, який полягає в повному відключенні,
– заявила Агнес Паньє-Рунаше.
Ба більше, виконавчий віце-президент Engie Клер Вейзанд заявила 29 серпня, що у Франції заповнені понад 90% газових сховищ.
За її словами, Франція має достатньо палива, щоб взимку впоратися із середніми температурами. Проте під час можливих похолодань ситуація може бути складною.
Що цьому передувало
- 30 серпня "газпром" повідомив про скорочення поставок газу в Францію.
- Попередньо відомо, що це трапилось після заклику прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн про скорочення підприємствами споживання енергії.
- Тоді ж у Engie повідомили, що ведуть перемовини з алжирською Sonatrach в рамках своєї стратегії щодо зниження ризиків.
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