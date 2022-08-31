Відповідну заяву про припинення постачання газу зробили у російському "газпромі". Французька сторона заявила, що такі дії є шантажем.

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"газпром" припиняє постачати газ французькій Engie

Російський "газпром" заявив у вівторок (мовиться про 30 серпня – 24 канал) що повністю призупиняє постачання газу для великої європейської енергетичної компанії Engie (ENGIE.PA) через суперечку щодо контрактів,

– мовиться у повідомленні.

російська компанія заявила, що нібито проблема полягає в тому, що компанія не сплатила росії за "липневі поставки у повному обсязі" та посилається на чергових указ путіна.

У "газпромі" заявили, що призупинять транспортування газу з 1 вересня 2022 року. Відновлять нібито тільки тоді, коли отримають оплату за липень у повному обсязі.

У Engie відповіли на закиди "газпрому"

Франція ці дії росіян назвала шантажем. Міністерка енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що росія використовує газ, як зброю війни.

Ми готуємося до найгіршого сценарію, який полягає в повному відключенні,

– заявила Агнес Паньє-Рунаше.

Ба більше, виконавчий віце-президент Engie Клер Вейзанд заявила 29 серпня, що у Франції заповнені понад 90% газових сховищ.

За її словами, Франція має достатньо палива, щоб взимку впоратися із середніми температурами. Проте під час можливих похолодань ситуація може бути складною.

Що цьому передувало

30 серпня "газпром" повідомив про скорочення поставок газу в Францію.

Попередньо відомо, що це трапилось після заклику прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн про скорочення підприємствами споживання енергії.

Тоді ж у Engie повідомили, що ведуть перемовини з алжирською Sonatrach в рамках своєї стратегії щодо зниження ризиків.

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