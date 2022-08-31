Як повідомляється, онлайн-шахраї спекулюють на темі "грошових виплат". Відтак, поширюють оголошення та просять перейти за посиланням у Facebook.

Цікаво Ексклюзивно для читачів 24 каналу: як отримати бонус від криптобіржі Bybit

Посилання злодії дають на фішингову сторінку неіснуючого "Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів". Вони просять ввести дані банківської карти, а завдяки цьому викрадають у людей гроші.

Зазвичай, шахраї використовують тематику грошових компенсацій та фінансової допомоги. Виплати нібито надсилатимуть "коштом конфіскованих активів рф".

Читайте також Як українцям отримати компенсацію за комуналку

Що потрібно робити задля фінансової безпеки

За порадами від Держспецзв'язку потрібно:

Брати інформацію тільки з офіційних сайтів держорганів. Про виплати допомоги та компенсації повідомляють лише там;

Перевіряти дані. Не бійтеся уточнювати телефоном або під час особистого візиту інформацію;

Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо ж ви все-таки вже ввели дані своєї картки, одразу заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.