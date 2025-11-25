Що відомо про імпорт Індією російської нафти?

Зміни відбудуться у зв'язку з тим, що нафтопереробники переходять на альтернативні постачання, щоб уникнути порушень західних санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Велика Британія, Європейський Союз і Сполучені Штати посилили санкції проти Москви. Останні заходи Вашингтона спрямовані проти найбільших російських виробників – "Роснєфті" та "Лукойлу".

Покупці російської нафти мали час до 21 листопада, щоб припинити співпрацю з компаніями. Окремо ЄС встановив крайній термін 21 січня, після якого відмовлятиметься від пального з нафтопереробних заводів.

Банківський контроль після останніх санкцій США зробив державні індійські НПЗ "надзвичайно обережними". У грудні Індія, ймовірно, отримає від 600 тисяч до 650 тисяч барелів російської нафти на добу.

Зауважте! Це включає імпорт Indian Oil Corp, Nayara Energy та постачання деяких партій, завантажених у листопаді для Reliance Industries. У поточному місяці Індія очікує отримати 1,87 млн барелів російської нафти на добу. А у жовтні імпорт становив 1,65 мільйона барелів на добу, що на 2% більше, ніж у вересні.

Що буде з індійськими компаніями?

Очікується, що постачання з Росії буде високим у листопаді, тому що багато НПЗ намагалися поповнити запаси перед крайньою датою санкцій США. Більшість індійських нафтопереробників – таких як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp та HPCL-Mittal Energy Ltd – зупинили закупівлі російської нафти.

Державні Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp заявили, що купуватимуть тільки у компаній, які не потрапили під санкції.

Nayara Energy, яка частково належить "Роснєфті", зараз переробляє виключно російську нафту.

Reliance Industries Ltd повідомила, що завантажила партії російської нафти, "законтрактовані" станом на 22 жовтня, і перероблятиме будь-яку нафту, яка прибуде після 20 листопада, на своєму заводі, що орієнтований на виробництво пального для внутрішнього ринку.

Reliance, яка керує найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, має два заводи: один із них працює виключно на експорт.

Частка нафти зі США в імпорті Індії у жовтні зросла до найвищого рівня з червня 2024 року.

Важливо! Індія перебуває під тиском збільшити закупівлю американських енергоресурсів після того, як Вашингтон подвоїв мита на індійські товари до 50%.

Нагадаємо, що у п'ятницю – 21 листопада – набули чинності нові санкції США. У зв'язку з обмеженнями мільйони барелів нафти Росії можуть застрягнути в морі. Це означає, що можливості їх розвантажити не буде. Про це пише Bloomberg.

Росія наразі прагне якнайшвидше доставити нафту до місця призначення, через що відвантаження відбуваються високими темпами – на рівні приблизно 3,4 мільйона барелів на добу.

Цікаво! Експерти вважають, що згодом ринки знайдуть способи й надалі імпортувати нафту.

Що ще відомо про ситуацію?