Що відомо про імпорт Індією російської нафти?
Зміни відбудуться у зв'язку з тим, що нафтопереробники переходять на альтернативні постачання, щоб уникнути порушень західних санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Велика Британія, Європейський Союз і Сполучені Штати посилили санкції проти Москви. Останні заходи Вашингтона спрямовані проти найбільших російських виробників – "Роснєфті" та "Лукойлу".
Покупці російської нафти мали час до 21 листопада, щоб припинити співпрацю з компаніями. Окремо ЄС встановив крайній термін 21 січня, після якого відмовлятиметься від пального з нафтопереробних заводів.
Банківський контроль після останніх санкцій США зробив державні індійські НПЗ "надзвичайно обережними". У грудні Індія, ймовірно, отримає від 600 тисяч до 650 тисяч барелів російської нафти на добу.
Зауважте! Це включає імпорт Indian Oil Corp, Nayara Energy та постачання деяких партій, завантажених у листопаді для Reliance Industries. У поточному місяці Індія очікує отримати 1,87 млн барелів російської нафти на добу. А у жовтні імпорт становив 1,65 мільйона барелів на добу, що на 2% більше, ніж у вересні.
Що буде з індійськими компаніями?
Очікується, що постачання з Росії буде високим у листопаді, тому що багато НПЗ намагалися поповнити запаси перед крайньою датою санкцій США. Більшість індійських нафтопереробників – таких як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp та HPCL-Mittal Energy Ltd – зупинили закупівлі російської нафти.
- Державні Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp заявили, що купуватимуть тільки у компаній, які не потрапили під санкції.
- Nayara Energy, яка частково належить "Роснєфті", зараз переробляє виключно російську нафту.
- Reliance Industries Ltd повідомила, що завантажила партії російської нафти, "законтрактовані" станом на 22 жовтня, і перероблятиме будь-яку нафту, яка прибуде після 20 листопада, на своєму заводі, що орієнтований на виробництво пального для внутрішнього ринку.
- Reliance, яка керує найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, має два заводи: один із них працює виключно на експорт.
Частка нафти зі США в імпорті Індії у жовтні зросла до найвищого рівня з червня 2024 року.
Важливо! Індія перебуває під тиском збільшити закупівлю американських енергоресурсів після того, як Вашингтон подвоїв мита на індійські товари до 50%.
Нагадаємо, що у п'ятницю – 21 листопада – набули чинності нові санкції США. У зв'язку з обмеженнями мільйони барелів нафти Росії можуть застрягнути в морі. Це означає, що можливості їх розвантажити не буде. Про це пише Bloomberg.
Росія наразі прагне якнайшвидше доставити нафту до місця призначення, через що відвантаження відбуваються високими темпами – на рівні приблизно 3,4 мільйона барелів на добу.
Цікаво! Експерти вважають, що згодом ринки знайдуть способи й надалі імпортувати нафту.
Що ще відомо про ситуацію?
ЗМІ раніше писали, що щонайменше 7,7 мільйона барелів російської нафти Urals, мають досягти портів до 21 листопада. Зокрема вони прямували до Індії.
Дати поставок коливаються між кінцем листопада та груднем.