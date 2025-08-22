Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 16 копійок проти 21 серпня. Офіційний курс євро становить 47,97 гривні, тобто ціна впала на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 25 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,28 гривні;

євро – 47,91 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 22 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,92 гривні, продаж – по 41,42 гривні.

Який прогноз ціни на долар та євро?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня долар навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а євро – позначку у 50 гривень.

Відтак, американська валюта перебуватиме в діапазоні від 41,4 гривні до 41,8 гривні, а от євро – від 48 до 49 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Аграрні компанії реалізовують валютний надлишок, що буде спрямовано на закупівлю пального та інших потреб для жнив. Таким чином, поведінка регулятора буде відповідати наявним трендам.

Водночас окремої уваги заслуговує поточний економічний стан, бо зниження інфляції впливає на курсову динаміку на ринку.