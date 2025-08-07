Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,61 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 7 копійок проти 6 серпня. Офіційний курс євро становить 48,28 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 8 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,45 гривні;

євро – 48,27 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 7 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,57 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 41,61 гривні.

Що з курсом євро в Україні?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, у липні курс євро залишався стриманим в ціні. Це посприяло вирівнюванню ситуації між банківським та готівковим ринками.

Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Курс євро поступово знижувався, що вкотре підтвердило результативність монетарних дій НБУ.

Наразі регулятор досі зберігає можливість підтримувати рівновагу на валютному ринку. Це можливо завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції.

Як додала Золотько, найближчим часом гривня залишатиметься в межах прогнозованих показників.