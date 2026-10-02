Канада прискорила будівництво нафтопроводу

Уряд Канади за прискореною процедурою погодив будівництво нового нафтопроводу Pacific Link до західного узбережжя країни. Цей проєкт потужністю 1 мільйон барелів на добу має запрацювати вже до 1 вересня 2027 року, про що повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що ініціатива принесе понад 20 мільярдів канадських доларів (14 мільярдів доларів США) до ВВП щорічно. Головна мета – диверсифікувати економіку, відійти від тотальної залежності від США та пом'якшити наслідки митних тарифів Дональда Трампа.

Трубопровід до західного узбережжя є частиною нашої місії з трансформації економіки, щоб подвоїти наш експорт за межі США протягом наступного десятиліття,

– наголосив Карні під час виступу у Форт-Макмюрреї.

Хто фінансує будівництво та скільки це коштує

Зведенням об'єкта займатимуться державна компанія Trans Mountain Corp спільно з Pembina Pipeline Corp. За попередніми оцінками провінції Альберта, вартість робіт складе від 35,2 до 43,7 мільярда канадських доларів. Мажоритарними власниками стануть федеральний уряд та уряд Альберти, при цьому щонайменше 10% акцій запропонують корінним громадам.

Зверніть увагу! Історично Канада відправляла понад 90% своєї сирої нафти до Сполучених Штатів через єдиний експортний маршрут зі сходу на захід – трубопровід Trans Mountain. Хоча його розширення завершили у 2024 році, потужності у 890 тисяч барелів на добу вже вичерпані.

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На тлі конфлікту в Ірані азійські імпортери активно шукають альтернативу близькосхідній нафті, що робить канадський проєкт критично важливим для стабілізації світових цін на пальне. Водночас для наповнення нової труби знадобиться масштабне розширення видобутку в нафтоносних пісках, чого місцеві компанії не робили вже понад десять років.

Тим часом погрози США обмежити експорт дизельного пального змусили Європу перейти до термінових консультацій. Єврокомісія та ключові країни регіону обговорюють можливість вивільнення стратегічних запасів дизеля.