Чому інвестувати в нерухомість стане безпечніше

Виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець переконана, що новий закон зможе більше захистити інвестора від незаконного будівництва та шахрайських схем із перепродажу майна, ніж це є наразі. Про це вона розповіла в коментарі 24 каналу.

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Мартина Богуславець Виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Закон спрямований на запобігання продажу недобросовісним забудовником одного і того ж майбутнього об’єкту нерухомості кільком інвесторам.

Що відомо про новий закон

8 вересня Володимир Зеленський підписав Закон України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Ініціатором закону стала "слуга" Олена Шуляк. На її думку, завдяки новому закону первинний ринок нерухомості стане прозорішим, а інвестори будуть більш захищеними.

Зауважимо що законопроєкт №5091 був зареєстрований в парламенті півтора року тому – 17 лютого 2021 року, а прийнятий у вигляді закону лише 15 серпня 2022 року.

Закон передбачає введення гарантійної частки, яка теоретично дозволить у разі неможливості завершення об'єкта забудовником продати її та добудувати житло.

Однак розмір частки законом не регламентований – її визначатиме Кабмін. Тому – захистить гарантійна частка від недобудови чи ні, залежатиме від кожного конкретного випадку,

– зауважує експертка.

Також Богуславець підкреслює, що від недобросовісних і неперевірених забудовників закон навряд чи захистить інвестора, адже містить низку ризиків. Мовиться про:

гарантійну частку;

неможливість розірвати договір через затримку здачі об'єкта на понад 6 місяців у випадку, якщо буде відбуватися оскарження рішень, дій або бездіяльності державних органів у судовому порядку;

недостатній обсяг інформації для обрання забудовника.

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