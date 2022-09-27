Почему инвестировать в недвижимость станет безопаснее

Исполнительный директор Института законодательных идей Мартына Богуславец убеждена, что новый закон сможет больше защитить инвестора от незаконного строительства и мошеннических схем по перепродаже имущества, чем это сейчас. Об этом она рассказала в комментарии 24 каналу.

Читайте также Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно

Мартына Богуславец Исполнительный директор Института законодательных идей Закон направлен на предотвращение продажи недобросовестным застройщиком одного и того же будущего объекта недвижимости нескольким инвесторам.

Что известно о новом законе

8 сентября Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Инициатором закона стала "слуга" Елена Шуляк. По ее мнению, благодаря новому закону первичный рынок недвижимости станет более прозрачным, а инвесторы будут более защищенными.

Заметим, что законопроект №5091 был зарегистрирован в парламенте полтора года назад – 17 февраля 2021 года, а принят в виде закона только 15 августа 2022 года.

Закон предусматривает введение гарантийной части, которая теоретически позволит в случае невозможности завершения объекта застройщиком продать ее и достроить жилье.

Однако размер частицы законом не регламентирован – ее будет определять Кабмин. Поэтому – защитит гарантийная доля от недостроя или нет, будет зависеть от каждого конкретного случая,

– замечает эксперт.

Также Богуславец подчеркивает, что от недобросовестных и непроверенных застройщиков закон вряд ли защитит инвестора, поскольку содержит ряд рисков. Речь идет о:

гарантийной доле;

невозможность расторгнуть договор из-за задержки сдачи объекта более чем на 6 месяцев в случае, если будет происходить обжалование решений, действий или бездействия государственных органов в судебном порядке;

недостаточном объеме информации для избрания застройщика.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.